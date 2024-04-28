قوات حرس الحدود تنجح فى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أبريل 2024 04:28 مساءً - إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين كافة حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بإحدى المناطق الحدودية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى .

حيث تمكنت من ضبط عدد (440) بندقية خرطوش وعدد (1) رشاش كلاش وعدد (77) طلقة عيار 54 مم وهاتف للإتصال بالقمر الصناعى وعربة لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على عدد (2) فرد من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم .

يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين الحدود الإستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .