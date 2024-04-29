ضبط الزوج المتهم بإشعال حريق بشقة سكنية فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، بشأن نشوب حريق بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة المقطم، ملك إحدى السيدات.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات بقيام كل من (زوجها وأشقائه) بإضرام النيران عمداً بالشقة سكنها، لوجود خلافات بينهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترف زوجها بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.