متحدث الوزراء: تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين بمصر 10 مليارات دولار سنويا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 أبريل 2024 11:25 مساءً - علق المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول تكلفة اللاجئين فى مصر، قائلاً: "9 ملايين لاجئ فى مصر مبنى على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين فى مصر من غير المصريين إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية والتى أصدرت تقريراً فى يونيو 2022 أشارت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر".

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON": "الرقم يشمل إجمالى كافة اللاجئين حتى هذه اللحظة تشمل المهاجرين واللاجئين".

وحول كيفية تقدير التكلفة، قال: "الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء فى عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم فى شكل بيان رسمى سابق عن مجلس الوزراء"، مردفاً: "شارك فى الاجتماعين كافة الجهات المعنية التى تقدم العديد من الخدمات فى طليعتها على سبيل المثال قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالى والداخلية والتموين والزراعة وكافة الجهات المعنية التى تتحمل جزء من تكلفة وأعباء ضيوف مصر من غير المصريين وشاركوا فى تقديم تقديراتهم".

وشدد على أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليارات دولار وجارى تدقيق هذا الرقم ولكن باى حال من الاحوال لا يقل عن 10 مليارات دولار سنوياً وهو إجمالى ما تتحمله الجهات المعنية من جهات وتكاليف.

ورداً على سؤال الحديدى هل هو فاتورة للمجتمع الدولي؟ ما هو سبب الإعلان عن ذلك خاصة أن هذا حق مصر ؟ عقب قائلاً: "هذا الرقم سيتم استخدامه لتبيان تلك الأعباء أو الرقم الإجمالى فى التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الاعباء التى تتحملها مصر فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفى ضوء ذلك لا بد أن يساهم المجتمع الدولى فى تحمل ولو جزء لدعم مصر فى مواجهة تلك الاعباء ومؤخراً التقى رئيس الوزراء مع مدير منظمة الهجرة الدولية وشدد حينها على أهمية دعم المجتمع الدولى لمصر".