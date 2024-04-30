ديلي ميل: أندية الدورى الإنجليزى تصوت على مشروع سقف الرواتب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:36 صباحاً - صوتت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبدئيا على وضع حد سقف إنفاقات خاص بالرواتب، في مفاجأة من العيار الثقيل قد تحدث ثورة في القواعد المالية لكرة القدم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد وافقت أغلب الأندية على مقترح تحديد سقف الرواتب، فيما خالفت 4 أخرى هذا الإجماع.

وصوت 16 ناديا لصالح هذا المقترح، فيما رفضه الثلاثي مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي وأستون فيلا، بينما امتنع تشيلسي عن التصويت.

وتم إجراء التصويت في العاصمة "لندن" اليوم، وذلك قبل عقد الاجتماع السنوي في يونيو المقبل.

ويهدف هذا القرار المنتظر ضمان بقاء الدوري تنافسيا، وأن الحد الأقصى لن يتسبب في أي تخفيض في الإنفاق عن مستوياته الحالية.

ومن أجل تطبيق القرار رسميا، تكون هناك حاجة لتصويت 14 ناديا من أصل 20، لصالحه، ما يمهد لإقراره بالفعل في الاجتماع السنوي.

في سياق آخر، أصبح صانع اللعب البلجيكي الدولي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، هو اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في الموسم الحالي، رغم أنه لم يشارك سوى 21 مرة فقط في موسم 2023-24 بسبب الإصابات.

وصنع دي بروين هدفا لجوسكو جفارديول وأخر لإرلينج هالاند ليفوز مانشستر سيتي 2 /صفر على نوتنجهام فورست أمس الأحد في الدوري الممتاز.

قدم دي بروين أكثر من تمريرة حاسمة في مباراة واحدة فقط 18 مرة في الدوري الممتاز، ليتفوق على أي لاعب آخر في البطولة.

صنع دي بروين 15 هدفا في جميع البطولات حتى الآن، متقدما على بوكايو ساكا لاعب أرسنال صاحب الـ 14 تمريرة.

وقدم دي بروين ثماني تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة في الدوري الممتاز، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي اليوم الاثنين.

وصنع نجم منتخب بلجيكا خمسة أهداف في أربع مواجهات بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وواصل دي بروين تألقه وقدم 114 تمريرة حاسمة خلال 257 مباراة في الدوري الممتاز منذ انتقاله لمانشستر سيتي في 2015.

لم يحصد أي لاعب جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري أكثر من دي بروين الذي حصدها في ثلاث مواسم.

وتعد ثنائية دي بروين وهالاند من بين الأفضل في العالم، حيث صنع النجم البلجيكي 11 هدفا لزميله النرويجي بالدوري.

ولم يصنع أي لاعب لزميله في الفريق أكثر من ثمانية أهداف بالدوري الممتاز منذ بداية الموسم الماضي.

من ناحية أخرى، ما زال إيرلينج هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 21 هدفا.

ويتفوق المهاجم النرويجي على كول بالمر مهاجم تشيلسي بهدف وبهدفين على ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.