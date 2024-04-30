أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب".. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:36 صباحاً - تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرتها "أخلاقنا الجميلة، واستعرضت الحلقة الأولى من الحملة كلمة للأديب المصرى نجيب محفوظ "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب، يؤدبه المزيد من الحب".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة بعنوان "أخلاقنا الجميلة" على عدة مراحل، وتستهدف التأكيد على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل.

الحملة تنطلق على عدة مراحل، عبر وسائل المتحدة للخدمات الإعلامية المختلفة، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.