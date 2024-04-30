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أحمد جودة - القاهرة - استعدادات لاستقبال شم النسيم 2024: تاريخ وتوقعات لأجواء الاحتفال في مصر

استعدادات لاستقبال شم النسيم 2024: تاريخ وتوقعات لأجواء الاحتفال في مصر.. بمجرد أن يلوح فصل الربيع بألوانه الزاهية وعبقه العطر، يأتي موسم شم النسيم ليمتزج مع هذه الروعة الطبيعية ويضفي على الأجواء جوًا من البهجة والاحتفال. ففي كل عام، تترقب مصر ومواطنوها بشغف وفرح قدوم هذا اليوم الذي يعد بداية الربيع ونهاية الشتاء. تأتي فرحة شم النسيم لتمتزج مع تقاليد وعادات تاريخية عريقة، حيث ينطلق الناس في رحلاتهم ونزهاتهم إلى الهواء الطلق، يتناولون الطعام الشهي ويستمتعون بأوقاتهم مع الأهل والأصدقاء. ومع قدوم شم النسيم 2024، ينتظر الجميع هذا اليوم بشغف ولهفة للاستمتاع بأجواءه الرائعة ولإضفاء لمسة من الفرح والسعادة على حياتهم.

متي إجازة شم النسيم؟

استعدادات لاستقبال شم النسيم 2024: تاريخ وتوقعات لأجواء الاحتفال في مصر

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024.



قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازة شم النسيم 2024 للقطاع الخاص

وسبق أن أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن إجازة شم النسيم للقطاع الخاص، معتبرًا يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، كما اعتبر اليوم السابق لها وهو يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وجاء قرار وزير العمل في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.