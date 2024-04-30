أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: تحديد الموعد وتوقعات الاحتفالات في مصر

شم النسيم 2024: تحديد الموعد وتوقعات الاحتفالات في مصر.. توحيد إجازتي عيد العمال وشم النسيم لعام 2024 في مصر يُمدد فترة الراحة للموظفين لأربعة أيام متتالية، وفقًا لقرار صدر عن مجلس الوزراء، مما يعكس اهتمام الحكومة برفاهية المواطنين.

متي إجازة شم النسيم؟

شم النسيم 2024: تحديد الموعد وتوقعات الاحتفالات في مصر

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024.



قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.