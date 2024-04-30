أحمد جودة - القاهرة - قرار رئيس الوزراء: توحيد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

قرار رئيس الوزراء: توحيد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024.. بمناسبة احتفالات الأسبوع المقبل في مصر بعيد العمال وشم النسيم، جاء قرار مجلس الوزراء كخطوة ملموسة نحو تعزيز جودة الحياة ورفاهية المواطنين. فقد أعلن رئيس الوزراء عن توحيد إجازتي العيدين، مما يمنح العاملين فترة إجازة ممتدة تستمر لأربعة أيام متصلة. وفي هذا السياق، يسلط تقرير 'دوت الخليج' الضوء على تفاصيل القرار وأثره المتوقع على المجتمع والاقتصاد المصري.

متي إجازة شم النسيم؟

قرار رئيس الوزراء: توحيد إجازة شم النسيم وعيد العمال لعام 2024

تكون إجازة شم النسيم في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، ويوافق يوم شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024.



قرار رئيس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم 2024

وأصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بـ إجازة شم النسيم 2024 وإجازة عيد العمال، وأوضح قرار رئيس الوزراء أن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلًا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما أصدر قرار رئيس الوزراء اجازة شم النسيم بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وهما إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.