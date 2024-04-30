نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. طلاب النقل بالقاهرة يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر اختبارات المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني 2023/2024، والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات، لطلاب صفوف النقل بالمدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة القاهرة.

وتنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 8 مايو 2024، وتنتهي فى 23 مايو 2024، ويراعى عدم عقد أي امتحانات أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وذلك خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو المقبل.

وعلى صعيدًا أخر، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام التعليم الجديد 2.0 على طلاب المرحلة الإعدادية، بداية من العام الدراسي الجديد 2024/2025، وهم هؤلاء الطلاب بالصف السادس الابتدائي هذا العام الدراسي 2023/2024، ويتائل الكثير من أولياء الأمور عن المواد الدراسية التي يدرسها أبنائهن عند التحاقهم بالصف الأول الإعدادية بالعام الدراسي المقبل، لذا يرصد "دوت الخليج" خلال تلك التقرير مواد المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد.

مواد المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد 2.0

-مادة اللغة العربية

-مادة اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى

- إضافة لغة أجنبية ثانية يختارها الطالب من بين عدة لغات وهى - الفرنسية - الإيطالية – الألمانية والأسبانية والصينية

- مادة العلوم

- مادة الدراسات الاجتماعية

- الرياضيات

-تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

-التربية الدينية

وشددت الوزارة على ضرورة التركيز على منظومة القيم من خلال جميع المواد.