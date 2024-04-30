أخبار مصرية

رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وييلاروسيا بمختلف المجالات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:33 مساءً - رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بنظيره البيلاروسى ، فى أول زيارة لرئيس بيلاروسى لمصر، مؤكدا على العلاقات الوطيدة بين البلدين فى مختلف المجالات، وزيادة معدلات التصنيع المشترك بين البلدين.

 

وعقد اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

 

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر.

 

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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