رئيس الوزراء يؤكد على العلاقات الوطيدة بين مصر وييلاروسيا بمختلف المجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:33 مساءً - رحب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بنظيره البيلاروسى ، فى أول زيارة لرئيس بيلاروسى لمصر، مؤكدا على العلاقات الوطيدة بين البلدين فى مختلف المجالات، وزيادة معدلات التصنيع المشترك بين البلدين.

وعقد اليوم جلسة المباحثات المصرية البيلاروسية برئاسة رئيسى وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ورومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا،وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء البيلاروسي التي تُعد أول زيارة لرئيس وزراء بيلاروسي إلى مصر.

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن التطلع للاستفادة من خبرة بيلاروسيا الصناعية، خاصةً في مجال الصناعات الثقيلة.