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أحمد جودة - القاهرة - "لا تفوت الفرصة".. استكشاف أفضل وجهات الخروج في شم النسيم 2024 بالجيزة

"لا تفوت الفرصة".. استكشاف أفضل وجهات الخروج في شم النسيم 2024 بالجيزة.. يعتبر النسيم فرصة رائعة للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بأوقات ممتعة في الهواء الطلق، حيث يتوافد الناس إلى الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء يوم مليء بالفعاليات والألعاب والأطعمة الشهية. يصادف هذا اليوم يوم الاثنين السادس من شهر مايو في التقويم الميلادي، ويُعتبر عطلة رسمية في مصر.

افضل اماكن الخروج فى شم النسيم في الجيزة

يعكس التنزهة في شم النسيم قيم الفرح والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، كما تعتبر هذه الفعالية جزءًا لا يتجزأ من الثقافة المصرية وتراثها الغني، بالذهاب إلى الحدائق والمنتزهات العامة لقضاء وقت ممتع في الهواء العليل ووسط الاجواء الاسرية:-

"لا تفوت الفرصة".. استكشاف أفضل وجهات الخروج في شم النسيم 2024 بالجيزة

•حديقة الحيوان

تنزه في حديقة الحيوان يعد تجربة ممتعة وتعليمية في آن واحد، حيث يمكن للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من الحيوانات من مختلف أنحاء العالم في بيئة طبيعية تشبه موطنها الطبيعي، من خلال جولة في حديقة الحيوان، يمكن للزوار رؤية مجموعة متنوعة من الكائنات الحية، بدءًا من الحيوانات البرية الكبيرة مثل الأسود والفيلة والزرافات، إلى الحيوانات الصغيرة مثل القرود والطيور الملونة، بجانب الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات، توفر حدائق الحيوان أيضًا مناطق للترفيه مثل الملاهي والمطاعم والمحلات التذكارية، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء يوم كامل مليء بالمرح والمغامرة.

•حديقة الأورمان

التنزه في حديقة الأورمان يعد تجربة رائعة لمحبي الطبيعة والهواء النقي، حيث توفر الحديقة مساحات خضراء شاسعة وبيئة طبيعية خلابة تجذب الزوار من مختلف الأعمار، حيث تقع حديقة الأورمان في قلب القاهرة، وتعتبر واحدة من أهم المنتزهات العامة في مصر، وتوفر حديقة الأورمان فرصة مثالية للتمتع بالنزهات والمشي والجري في أنحائها الخضراء، بالإضافة إلى وجود أماكن للشواء والتنزه للعائلات والأصدقاء، كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الخيل والقوارب في البحيرات الموجودة داخل الحديقة.

•حديقة الحرية

تمتد حديقة الحرية على مساحة واسعة من الأراضي، مما توفر بيئة طبيعية جميلة تجذب الزوار بمناظرها الخضراء والمناطق المائية الساحرة، كما تضم حديقة الحرية العديد من المرافق والأنشطة الترفيهية، بما في ذلك ملاعب للأطفال، ومسارات لركوب الدراجات والمشي، وبحيرات صغيرة يمكن الاستمتاع بركوب القوارب.