مراسم استقبال رسمية لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد فى قصر الاتحادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:32 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الثلاثاء/ أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بزيارة أمير دولة الكويت، وعُزف السلام الوطني للبلدين.

ومن المقرر عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربي المشترك ذات الأولوية.

يذكر أن زيارة أمير الكويت إلى مصر تعد الأولى له منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي، ولكن زارها في 21 أكتوبر 2023 عندما كان وليا للعهد ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام، كما زارها في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.