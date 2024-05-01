رئيس اتحاد القبائل العربية: أسر الشهداء أول من سيعيشون فى مدينة السيسى بسيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 09:32 مساءً - قال الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية، إن مؤتمر اتحاد القبائل العربية، يعد أول مؤتمر فى مدينة السيسى، ويكفى أن هذه المنطقة كانت عقر دار التكفيريين، ونحن الحمد لله اليوم بنبنى ونعمر وننشئ مدينة.

وأضاف إبراهيم العرجاني، خلال لقاء بكاميرا إكسترا نيوز، عقب مؤتمر اتحاد القبائل العربية المنعقد بشمال سيناء، أن أسر الشهداء هم أول ناس هيسكنوا فى مدينة السيسى من جمهورية مصر العربية وبالمجهودات الذاتية، وإن شاء الله خير بإذن الله".

ودشن اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول من سيناء، حيث ضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل، ويضم اتحاد القبائل العربية، ما يقرب من 30 قبيلة، ويعمل على تحقيق التنمية فى سيناء.