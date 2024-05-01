شيخ عشيرة ولاد سليمان: مدينة السيسى الجديدة حصاد أهل سيناء والكل هيتوظف فيها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 09:32 مساءً - أكد الشيخ هانى أيوب، شيخ عشيرة ولاد سليمان بالعريش، أن مدينة السيسى الجديدة حصاد أهل سيناء، ونحن الآن فى موسم الحصاد وهذه المدينة شىء يشرف أهل سيناء، ونحن سعداء بها، وستوفر عدد كبير من الوظائف للأهالى والشباب، وبعتبر أن أهل سيناء كلهم هيتوظفوا فى هذه المدينة".

وأضاف الشيخ على فريج رئيس مجلس شيوخ القبائل العربية، خلال لقاء بكاميرا إكسترا نيوز، عقب مؤتمر اتحاد القبائل العربية المنعقد بشمال سيناء، أن حجم المشروعات التى تم تنفيذها فى سيناء كبيرة حيث تم تخصيص ما يقارب من 900 مليار جنيه لإنشاء بنية تحتية.

ولفت على فريج إلى أنه تم إدراج خلال الأربع سنوات المقبلة 400 مليار جنيه، وأعلن عن ذلك رئيس الوزراء، موضحا أن هذه المدينة استكمال للهدف الاستراتيجى لتعمير سيناء وبناء مدن بها.

ودشن اتحاد القبائل العربية مؤتمره الأول من سيناء، حيث ضم سياسيين وإعلاميين ورياضيين ورموزا مجتمعية وعددا من شيوخ القبائل، ويضم اتحاد القبائل العربية، ما يقرب من 30 قبيلة، ويعمل على تحقيق التنمية في سيناء.