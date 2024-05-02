أحمد جودة - القاهرة - كل عام وأنتم بخير" .. موعد شم النسيم وأبرز العطلات والإجازات الرسمية في السنة الجارية 2024

"كل عام وأنتم بخير".. موعد شم النسيم وأبرز العطلات والإجازات الرسمية في السنة الجارية 2024.. العديد من الأشخاص يبحثون عن إجازة شم النسيم 2024 ويريدون معرفة الإجازات الرسمية المتبقية للعام الحالي، وإجازة شم النسيم هي فرصة جيدة لقضاء وقت مع العائلة، حيث يتجمع الناس ويحتفلون في هذه المناسبة السنوية، الاستعدادات تشمل تلوين البيض وإعداد الفسيخ والرنجة ويمكن أيضا الخروج وقضاء اليوم في الحدائق وسط الورود والزهور الجميلة المميزة فهذا اليوم ينتظر الكثير من الاشخاص لقضاء يوم ممتع، ولذلك يبحث الأشخاص عبر شبكة الإنترنت لمعرفة موعد اجازة شم النسيم 2024، ونحن سنقدم كافة التفاصيل المتعلقة بموعد شم النسيم خلال المقال.

موعد شم النسيم

كل عام وأنتم بخير".. موعد شم النسيم وأبرز العطلات والإجازات الرسمية في السنة الجارية 2024

لقد اقترب موعد اجازة شم النسيم لعام 2024 لذلك قامت الدولة بتوضيح اليوم الذي سيكون الاثنين 6 مايو القادم، ومن المعروف إن هذا اليوم يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين بالقطاع الخاص والعام، وتم الإعلان من قبل مجلس الوزراء عن ترحيل إجازة عيد العمال ليكون يوم الخميس الموافق 2/5/2024 بدلا من يوم الأربعاء الأول من شهر مايو.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024

تاريخ الإجازة: 25 أبريل 2024، سبب الإجازة: عيد تحرير سيناء

تاريخ الإجازة: 1 مايو 2024،سبب الإجازة: عيد العمال

تاريخ الإجازة: 6 مايو 2024،سبب الإجازة: شم النسيم

تاريخ الإجازة: 15 يونيو 2024، سبب الإجازة: وقفة عيد الأضحى

تاريخ الإجازة: 16 يونيو 2024،سبب الإجازة: عيد الأضحى المبارك

تاريخ الإجازة: 18 يونيو 2024، سبب الإجازة: عيد الجلاء.