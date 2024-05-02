نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ الجهات المعنية بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء في المدن أو القرى، خلال الأسبوع القادم، وفقًا لإعلان وزارة التنمية المحلية. يأتي هذا بعد استكمال اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، بهدف منح الفرصة للمواطنين المعنيين بالتصالح على مخالفاتهم وتنظيم أوضاعهم.

موعد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

حددت وزارة التنمية المحلية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو 2024 موعدا لفتح باب تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، على أن تتضمن طلبات التصالح جميع المستندات المطلوبة بخلاف نموذج التقديم، حتى يتسنى للجان المختصة التأكد من جدية طلبات التصالح.

الإجراءت السالفة من المقرر أن تُسهم في سرعة الانتهاء من فحص الطلبات التي سيتم تقديمها من قبل المواطنين الراغبين في التصالح.

المستندات المطلوبة

حددت وزارة التنمية المحلية عدد من المستندات المطلوب تقديمها من قبل المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وهي كالاتي: