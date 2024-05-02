بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية عيد العمال بالعاشر من رمضان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 11:34 صباحاً - يقدم صوت الأمة بثا مباشرا لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى احتفالية عيد العمال والتي تقام فى أحد المجمعات الصناعية فى مدينة العاشر من رمضان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، مضيفًا:"هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

ويحتفل العمال حول العالم ، الأول من مايو 2024 بعيد العمال والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".