ممثل مجموعة هايير: مجمع مصر يوفر 3 آلاف فرصة عمل باستثمارات 135 مليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً -

عبر ممثل مجموعة هايير العالمية، عن سعادته بافتتاح مجمع هايير الصناعي في مصر، باعتباره صديقا للبيئة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "يعتبر أول مجمع رقمي صديق للبيئة للصناعات المختلفة في الشرق الأوسط بفضل التعاون بين الحكومة المصرية والحومة الصينية".

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2024، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مجمع هايير مصر الصناعي الصديق للبيئة هو الأسرع في الافتتاح والإنتاج في سلسلة هايير الصناعية لتصنيع الأجهزة المنزلية المختلفة وتعد منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط واحدة من الأسواق الواعدة في هذا القطاع".

وتابع: "يبلغ حجم الاستثمارات 135 مليون دولار، وتشمل المرحلة الأولي خط إنتاج تكييف غسالة وتليفزيون ويوفر 3 آلاف فرصة عمل، ويهدف إلى أن يجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع الأجهزة المنزلية في المنطقة، وقاعدة تصديرية للمنطقة، متابعا: "خالص شكرنا للحكومة المصرية والحكومة الصينية وجميع الضيوف الذين يشاركون في احتفالات عيد العمال".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد توجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، مضيفًا:"هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قصارى جَهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل، كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية".

ويحتفل العمال حول العالم فى الأول من مايو من كل عام، بعيد العمال والذى جاء تخليدا للحركة العمالية التى بدأت فى الولايات المتحدة الأمريكية للمطالبة بحقوق العمال، تحت شعار "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".