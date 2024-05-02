الرئيس السيسى: تحية إجلال وتقدير لكل يد مصرية تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 12:32 مساءً -

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نحتفل اليوم بعيد العمال أوجه تحية إجلال وتقدير لكل يد مصري تزرع الأمل وتصنع حياة كريمة وتبي من أجل الحاضر والمستقبل من اجل مصر الحديثة والمتقدمة، متابعا: "أؤكد على الجهد الخارق الذى بذله عمال مصر لإعادة تشييد البنية التحتية المتطورة بما يؤسس لانطلاقة فى جميع المجالات ولا سيما الصناعية "

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال 2024 والمقامة فى مجمع هايير الصناعي في العاشر من رمضان: " تشرفت بالوجود اليوم بين عاملات وعمال مصر في هذا الصرح الصناعي الذي يعد خير دليل على جهود العمال والدور الوطني المعهود لأصحاب العمل، ونعمل على زيادة معدلات التشغيل وزيادة مستويات الأجور".