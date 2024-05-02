نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم العلمي لطلاب الطب الشرعي بقصر العيني يرفع شعار مصر خالية من السموم والمخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار "مصر خالية من السموم والمخدرات"، شهدت كلية طب قصر العيني في جامعة القاهرة انعقاد اليوم العلمي الثاني لطلاب قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية برعاية الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتورة صافيناز صلاح الدين، وكيل الكلية لشؤون الطلاب، بإشراف الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، ونقيب أطباء القاهرة.

وناقش الطلاب خلال اليوم العلمي أسباب التسمم بطرق مختلفة، من بينها التسمم بالقاتل الصامت - أول أكسيد الكربون - وأضرار المسكنات، والتسمم في المنازل، وتسمم الفسيخ، والمخدرات الحديثة القاتلة. وشملت فعاليات اليوم العلمي عرض فيديوهات لنشاطات قام بها طلاب الفرقة الثالثة، حيث تم تقسيم الطلاب المشاركين إلى 20 مجموعة، وتكليف كل 4 مجموعات بمناقشة موضوع من الموضوعات المحددة.

وافتتحت أعمال اليوم العلمي بكلمة لوكيل الكلية لشؤون الطلاب، الدكتورة صافيناز صلاح الدين، في حضور لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة شيرين غالب، والدكتورة حنان مبارك، والدكتورة عبلة عبد الرحمن، والدكتورة نيفين الدسوقى، والدكتورة إيمان جاب الله. كما شارك كل من طلاب الراوند الثاني وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

وبعد عرض كل الأنشطة التي قدمها الطلاب، قامت لجنة التحكيم باختيار المجموعة الأفضل في كل نشاط، وتم تكريم طلاب المجموعة على ما قدموه من وسائل جادة للتوعية والتعريف بمخاطر السموم، وصولًا لتحقيق أهداف الحملة "مصر خالية من السموم والمخدرات".