بشرة خير للصيادين.. التصديق على الصيد ليلا لزيادة الإنتاجية ببحيرة البردويل في شمال سيناء (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 2 مايو 2024 04:33 مساءً -

قال الدكتور شكري سالمان ، مدير عام بحيرة البردويل بشمال سيناء ، أنه تم من خلال الجهات المعنية التصديق على الصيد بالمسطح المائي للبحيرة ليلا ونهارا بدءا من بعد ظهر غدا الجمعة.

أضاف مدير عام بحيرة البردويل أنه تم الاستجابة لمطالب الصيادين بالسماح بممارسة حرفة الصيد خلال فترة الليل لجانب النهار لتوفير مستلزماتها وتعويض المصاريف التي تثقل كاهل الصيادين فيما يتعلق بصيانة المرتكب وتوفير المواسير والعمال والوقود.

وأشار سالمان إلى أن إنتاج البحيرة غزير فدمع بداية الموسم الجديد الذي انطلق الاسبوع الماضي ، لافتا إلى أن هناك وفرة في اسماك الدنيس باحجامة المتعددة وخاصة الدنيس السوبر لجانب أسماك الصاجة المميزة بمءافها المفضل لدى أهالي شمال سيناء.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، قد افتتح ، السبت الماضي ، موسم الصيد في بحيرة البردويل، بعد فترة المنع التي استمرت عدة أشهر، لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير بالمسطح المائي للبحيرة، في حضور اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، المهندس سامي الهواري ،رئيس هيئة الثروة السمكية بشمال سيناء ، الدكتور شكري سلمان مدير البحيرة ، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية و رؤساء مجالس إدارات جمعيات صائدي الاسماك.

وأكد المحافظ على أن افتتاح موسم الصيد في البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكري الثانية والأربعين لتحرير سيناء، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.

وأضاف المحافظ، أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلي أن بحيرة البردويل تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.

و يعمل في بحيرة البردويل حوالي 3500 صيادا تعتبر البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد من أهالي المحافظة، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب.

وأضاف أن هناك عدد 6 جمعيات للصيادين، وأن حرف الصيد السائدة فى البحيرة هي، حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، حيث يتم صيد الأسماك من خلال 4 مواقع هى التلول، إغزيوان، النصر، ونجيله.

وتشهد بحيرة البردويل عمليات التطوير مستمرة تقوم بها هيئة قناة السويس من اجل زيادة الإنتاجية وتغيير نوعية المياه وطبيعة الأسماك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة وتطوير البحيرات ومن بينها بحيرة البردويل، حيث تهتم الدولة بجميع مؤسساتها ببحيرة البردويل زتعمل على توفير حياة كريمة للصيادين.