نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تشهد فعالية محو أمية 150 من عمال المطابع الأميرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات قافلة لمحو أمية عدد ١٥٠ من عمال هيئة المطابع الأميرية واكتتاب عدد ١٠٠ عامل، وذلك في اطار التعاون بين محافظة الجيزة وهيئة المطابع الأميرية بإمبابة وهيئة تعليم الكبار فرع الجيزة في إطار مبادرة "امسك قلمك واتعلم".

وذلك في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بوضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية لما لها من آثار سلبية على خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأشارت هند عبد الحليم أن الأمية تُعد من القضايا الأساسية التى تعوق خطط التنمية والتي تستوجب التصدي لها نظرا لتبعاتها السلبية سواء من المنظور الاقتصادى أو الاجتماعى، فارتفاع نسب الأمية يقترن بانخفاض مستوى دخول الأفراد، وإنتاجية العمل، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والنمو السكانى، فضلا عن تفشى الأنماط السلوكية غير السوية فى المجتمع.

وأكدت نائب المحافظ أنه وبالتعاون مع هيئة المطابع الأميرية تم الاتفاق علي فتح فصول مسائية للتيسير علي العاملين الراغبين في محو اميتهم في اطار خطة المحافظة نحو خفض معدلات الأمية والتعاون مع المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية بذلك.

رافق نائب المحافظ خلال الفعالية أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بإمبابة وأشرف بكر رئيس حي إمبابة ومحمد عبدالرحمن رئيس فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالجيزة وهبه الله عطا وعبدالله عتيق مسئولي ملف محو الأمية بالمحافظة.

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