عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين لـ«القاهرة الإخبارية»: الصحفيون بغزة يتعرضون لإبادة جماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 مايو 2024 02:30 مساءً - أكد عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، أن الصحفيين في قطاع غزة يتعرضون لانتهاكات جسيمة من الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تناقضات كبيرة لدى المؤسسات الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين في غزة.

وأضاف عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لحرب إبادة جماعية والصحفيون بغزة يتعرضون لإبادة جماعية وغير قادرين على أداء مهامهم بسبب عقبات الاحتلال، متابعا: "رفعنا دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في غزة".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.