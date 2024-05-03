أحمد جودة - القاهرة - شم النسيم 2024: ترقب واستعدادات للاحتفال بالعيد الوطني في مصر

شم النسيم 2024: ترقب واستعدادات للاحتفال بالعيد الوطني في مصر.. مع اقتراب قدوم عيد شم النسيم 2024، ينتظر المصريون بفارغ الصبر هذه الإجازة الوطنية المميزة. يعتبر يوم شم النسيم من الأيام المهمة في التقويم المصري، حيث يتم الاحتفال به كعيد وطني يوم الاثنين الموافق 6 أبريل 2024. في هذه الفترة، يتجمع الأهل والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق، مما يجعل هذا اليوم مميزًا بالفعل. لنتعرف سويًا على أبرز مظاهر الاحتفال بعيد شم النسيم لهذا العام."

موعد عطلة شم النسيم 2024

شم النسيم 2024: ترقب واستعدادات للاحتفال بالعيد الوطني في مصر

في إعلان من رئاسة مجلس الوزراء المصري، تم تحديد يوم الاثنين، السادس من مايو 2024، كإجازة للاحتفال بشم النسيم. يعد هذا اليوم للمصريين فرصة للاستمتاع ببداية فصل الصيف، حيث يتوافدون إلى الحدائق والمتنزهات لقضاء وقت ممتع مع العائلة والأطفال. تتنوع الأنشطة التي يمارسونها في هذا اليوم المميز، بدءًا من ركوب المراكب في نهر النيل للاستمتاع بالمناظر الخلابة، ووصولًا إلى تلوين البيض والرسم بالألوان الزاهية في الطبيعة الخلابة والمتنزهات المختلفة.



كيف يحتفل المصريون بيوم شم النسيم؟

بعد التعرف على موعد شم النسيم هذا العام يخطط الكثير من المصريين لقضاء عطلة شم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، كما يفضل الكثير من المصريين تناول الأسماك المملحة من الفسيخ أو الرنجة أو السردين خلال عطلة شم النسيم، وتختلف طقوس المصريين في الاحتفال بعيد شم النسيم فهناك من يحب التجمع مع العائلة والبعض الآخر يفضل قضاء الاجازة عل السواحل والشواطئ، ومن الجدير بالذكر أن اجازة شم النسيم هذا العام تكون ممتدة مع إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد، وتمتد الاجازة بداية من يوم الخميس الموافق الثاني من مايو وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.