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أحمد جودة - القاهرة - استعدوا ليوم شم النسيم 2024: احتفالات مصرية تراثية وأجواء مميزة

استعدوا ليوم شم النسيم 2024: احتفالات مصرية تراثية وأجواء مميزة.. تعد إجازة شم النسيم واحدة من أكثر الأيام المميزة في التقويم المصري، حيث يحتفل الناس بهذا اليوم بطقوس وتقاليد تاريخية تمتد لآلاف السنين. يتجمع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بنزهة في الهواء الطلق وقضاء يوم مليء بالفرح والمرح. يتميز احتفال شم النسيم بتناول الأطعمة التقليدية مثل الفسيخ والرنجة، بالإضافة إلى الخضروات المملحة والبيض المرقَّق. كما يقوم الناس بالتجول في الحدائق والمتنزهات، ويستمتعون بركوب القوارب على ضفاف النيل. يُعتبر شم النسيم فرصة للتواصل الاجتماعي وتقديم الهدايا، وتبادل التهاني والبهجة بين الأحباء والأصدقاء، مما يمنح هذا اليوم طابعًا خاصًا من الفرح والترابط الاجتماعي في مجتمعاتنا المصرية.

موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم

استعدوا ليوم شم النسيم 2024: احتفالات مصرية تراثية وأجواء مميزة

ينتظر كافة الموظفين والطلاب بفارغ الصبر إجازة شم النسيم أيضا، لكي يقوموا بقضاء هذه الإجازة مع أقاربهم وزملائهم، حيث تم إجراء تعديل على موعد الإجازة الخاصة بعيد العمال من قبل لتكون في اليوم الموافق 2 من مايو 2024، بعدما كانت يوم الأربعاء الذين كان موافقا يوم الأول من مايو.

أما عن موعد إجازة شم النسيم فيكون 6 مايو الموافق يوم الإثنين ويسبقه 4 أيام متواصلة، بدأت من الخميس الموافق 2 مايو وتستمر ليوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024.



الإجازات المتبقية خلال عام 2024 بالترتيب

المتبقي من إجازات عام 2024 ما يأتي:-

الإجازة الخاصة بوقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك الذي يوافق بالتحديد السبت الموافق 9 ذو الحجة وميلاديًا 15 يونيو 2024.

عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأحد 10 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2024.

بالإضافة إلى عيد الجلاء 1956 الذي يوافق يوم الثلاثاء الذي 12 ذو الحجة 18 يونيو 2024.

علاوة على ذلك يوجد اجازه يوم ثورة 30 يونيو 2013 التي توافق يوم الأحد 24 ذو الحجة 30 يونيو 2024.

بالإضافة إلى رأس السنة الهجرية التي يتوافق مع يوم الإثنين الموافق 8 يوليو.

عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢.

المولد النبوي الشريف ويكون غالبًا خلال شهر سبتمبر.

عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر 2024.