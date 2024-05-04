ضمن قوافل التحالف الوطنى.. مؤسسة دليل الخير تقدم مساعدات لذوى الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 04:29 مساءً - استمرارا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة لهم بكافة محافظات مصر، وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بالأقصر بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية مساعدات مادية على عدد كبير من ذوى الهمم بمراكز وقرى الأقصر لتوفير حياة كريمة لهم، ومساعداتهم علي أعباء الحياة بالتزامن مع احتفالات عيد العمال.

وأكدت سمر حسب الله رئيس مجلس اداره مؤسسة دليل الخير للتنمية أنه تم توزيع مساعدات مالية علي 150 شخصا من ذوى الهمم من الأسر الأكثر احتياجا بالتزامن مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بصحة وبناء الإنسان المصرى فى كافة أنحاء الوطن، باعتباره أهم مقومات التنمية وعماد بناء المجتمع، وتقديم المزيد من الخدمات الإنسانية، وصولاً إلي الحالات الأكثر احتياجاً، والمشاركة فى توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين.

بدوره، أكد النائب أحمد إدريس منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمحافظة الأقصر، حرص الدولة على توفير الدعم والاهتمام بكل فئات المجتمع، ومن بينهم ذوي الهمم، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وارتسمت البسمة على وجوه الأهالي المستفيدين من المساعدة ، وأعربوا عن تقديرهم للقيادة السياسية التي تحرص على الاهتمام بهم، وقدموا الشكر لمؤسسة دليل الخير للتنمية لتوفير احتياجتهم والتواصل المستمر معهم، في اطار دورها المجتمعي .