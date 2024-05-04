برنامج "الحياة اليوم" يفتح ملف جهود مصر في منع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 4 مايو 2024 09:32 مساءً - تواصل الإعلامية لبني عسل عبر برنامجها الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، سلسلة حلقاته حول جهود مصر في منع مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وآخر جهود المفاوضات حول مبادرة مصر للهدنة بين الجانبين وتبادل الأسرة والمحتجزين بعد الاعلان عن وصول وفد من حركة حماس لبحث تطورات موقف الهدنة في قطاع غزة والتطرق إلى استمرار تقديم مصر للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

قال الدكتور أشرف عكة خبير العلاقات الدولية والباحث السياسي الفلسطيني، إن حماس ستقبل بالضرورة بالمرحلة الأولي من الشق الأول والاتفاق وهذا يلبي لمصالح مصر، وإلا يستطيع الغرب والولايات المتحدة ولا إسرائيل تحميل حماس مسئولية المفاوضات أو أضعاف القوة في المنطقة.

أضاف خلال حواره، أن الطرفين يحتاجان إلى وقف إطلاق النار، ونجد أن هناك تدخلا جادا لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدا أن الدولة العميقة في إسرائيل والولايات المتحدة لا تريد أن تضر إسرائيل عن طريق تغير الحكومة بطريقة صدامية.

أكد محمد صلاح محلل سياسي وعسكري وصانع محتوي، أنه لا توجد ثقة بين جميع الأطراف داخل فلسطين وإسرائيل وتعمل مصر على بناء ثقة يأتيها تحقيق وفق إطلاق نار نهائي وإعمار غزة، مضيفا أن جميع الأطراف بين إسرائيل وفلسطين ليس لديها أهداف واضحة، ولكن مصر لديها هدف وقف التهجير وإنهاء اطلاق النار بغزة.

وأضاف خلال حواره، أن مصر لديها تدخل حاسم وتعلم جميع السيناريوهات التي يقوم بها إسرائيل في تهجير أهالى غزة إلى سيناء، مضيفا أن الكيان لا يهتم بالرأى الخارجي ولكن كل همه الشأن الداخلي، وهناك ضغط كبير من الداخل على نتيناهو، والسوشيال ميديا والتيك توك أظهر للعالم حقيقة إسرائيل.