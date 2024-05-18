أخبار مصرية

رئيس الوزراء يبدأ جولته فى بنى سويف بتفقد أحدث مصانع شركة العربى

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 11:34 صباحاً - بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، جولة تفقدية فى محافظة بنى سويف تتضمن زيارة لمشروعات صناعية وتكنولوجية، وبدأها بزيارة أحدث مصانع شركة العربى لصناعة الغسالات على مساحة 40 ألف متر، والذى ينتج 700 ألف غسالة فى العام بنسبة مكون محلى 85% ويعمل به 1200 عامل .

 

ومن المقرر أن يعقب الجولة حضور قمة Rise up للشركات الناشئة فى المتحف المصرى الكبير.

 

وانطلقت مساء أول أمس، قمة رايز أب RiseUp فى نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصرى الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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