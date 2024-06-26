نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتقادات تتوالى.. ميسي: ملاعب أمريكا تمنعنا من اللعب بأسلوبنا المعروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الأرجنتيني بقيادة الداهية ليو ميسي، في تحقيق الانتصار الثاني على التوالي، فس منافسات بطولة كوبا أمريكا، بعد الفوز أمام منتخب تشيلي بهدف دون رد.

وفازت كتيبة التانجو الأرجنتينية في المباراة الافتتاحية من البطولة على حساب منتخب كندا بهدفين نظيفين.

- ميسي يهاجم ملاعب أمريكا

وأكد ميسي:" الملاعب حالتها غير جيدة، نضطر أحيانا لتجنب أسلوب لعبنا المعروف والاعتماد على الكرات الطويلة، لذلك تسهل مهمة الفرق المنافسة".

وتابع:" الفوز أمام منتخبات أمريكا الجنوبية تتطلب أسلوب لعب خاص".

وأختتم:" توقعنا تراجع منتخب تشيلي في الشوط الثاني وقد حدث ما خططنا له".

