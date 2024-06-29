نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاحه مع محمد رمضان في "نصابة".. الرابر الجزائري ديدين كانون يكشف تفاصيل ألبومه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرابر الجزائري الشهير ديدين كانون عن تفاصيل أحدث ألبوماته الغنائية باسم Phenix الذي يطلقه بواقع أغنية كل يوم جمعة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ديدين كانون يكشف تفاصيل أحدث ألبوماته على يوتيوب

ونشر ديدين فيديو ترويجي للألبوم الجديد عبر قناته على يوتيوب كشف فيه عن بعض تفاصيله؛ حيث يقدم مفاجأة لجمهوره بعد أن استقر على أن يكون الألبوم مكون من 8 أغنيات مختلفة الألوان الغنائية، وحرص على اختيارها بعناية خلال الفترة الماضية.



وفي مقدمة الألبوم يتحدث ديدين حيث قال، "من أعماق اليأس ومن قلب الظلام، يحدث تحولًا لا مثيل له، يأتي وقت في حياة الإنسان عندما يجب عليه مواجهة النار، ليس ليستهلك بل ليصاغ من جديد، من خلال التجارب والمحن، ينهض متخليا عن جلده القديم، متقبلا اللهب الذي كان يسعى لتدميره في هذا الجحيم لم يجد نهايته بل بدايته، ولادة جديدة، مثل العنقاء الأسطورية، خرج من الرماد أقوى وأكثر حكمة، وأكثر قوة رحلته هي رحلة المثابرة التي لا تلين شهادة على الروح البشرية التي لا تستسلم".

وتابع، " هذا ليس مجرد ألبوم، إنها ملحمة سرد للتدمير والتجديد، للسقوط والنهوض مرة أخرى، تحدث إلى قلب كل روح تحطمت وجرأت على الشفاء، على النهوض من الأنقاض واستعادة مصيرها، ديدين انهض مجددا مثل العنقاء رحلتك قد بدأت للتو، هذا هو صوت الولاد الجديدة، هذه هي قوة العنقاء، استعدوا لتشهدوا قوة النهوض من الرماد، استعدوا للشعور بالنار، هذا هو العنقاء

وتصدى ديدين لكتابة جميع كلمات أغنيات الألبوم الجديد بنفسه، وتعاون فيه مع عدد من الملحنين والموزعين، والألبوم بالكامل من إنتاج وتوزيع رقمي فيرال ويف.

تفاصيل الألبوم الجديد



الألبوم الجديد مكون من 4 أغنيات على طريقة الفيديو كليب صورهم ديدين على مدار الفترة الماضية بالإضافة إلى 4 أغنيات أخرى طرحت مع كلمات الأغاني.



ويشهد ألبوم Phenix لديدين التعاون مع 3 مطربين دفعة واحدة هما الرابر التونسي Samara والرابر المغربي Liamsi والرابر الفرنسي GLK.



وكان ديدين حقق نجاحا كبيرا في مصر بعد مشاركة النجم محمد رمضان في كليب نصابة الذي حقق مشاهدات عالية وانتشارا كبيرا في مصر والجزائر.