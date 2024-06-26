نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم..العرض الأول لـ مسرحية "ملك والشاطر" بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم عرض مسرحية ملك والشاطر التي تجدد اللقاء بين أحمد عز ويسرا بعد غياب 21 عامًا عن التعاونات الفنية، والذي من المقرر استمرار عرضها حتى يوم 6 يوليو على مسرح بكر الشدي.

تفاصيل مسرحية ملك والشاطر



تدور أحداث المسرحية حول شخصية الشاطر حسن الذي يخوض مغامرة كبيرة للحصول على السعسع الأسود الذي طلبته الملكة مهرًا لكي يتزوج من شقيقتها، ويشفيها من اللعنة التي أصابتها منذ سنوات.



أبطال مسرحية ملك والشاطر



تضم مسرحية ملك والشاطر بجانب الفنان أحمد عز، عدد من نجوم الفن، يأتي في مقدمتهم: يسرا، وسيد رجب، وشيماء سيف، ومصطفى غريب، وعدد آخر من الفنانين، والمسرحية من تأليف وإخراج محمد المحمدي.

تعاونات يسرا وعز معًا



ويذكر أن مسرحية ملك والشاطر، تعد التعاون الرابع بين يسرا وأحمد عز بعد أن اجتمعا من قبل في 3 أعمال هي فيلم كلام الليل في 1999 ومسلسل ملك روحي في 2003، فيلم ولاد رزق 2 في عام 2019، ويعد هذا العرض المسرحي الثالث الذي يقدمه أحمد عز في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، أما يسرا فهي مبتعدة عن المسرح منذ انتهاء عرض مسرحية "لما بابا ينام" عام 2002.

أحداث ولاد رزق 3





ويعرض لأحمد عز، حاليًا بالسينمات فيلم ولاد رزق 3، وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3





فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.