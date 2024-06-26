الرياضة

ديشامب: النمسا تصدر مجموعتنا بعد سخرية كبيرة ومبابي تفوق على نفسه

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشامب: النمسا تصدر مجموعتنا بعد سخرية كبيرة ومبابي تفوق على نفسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على تعادل منتخب بلاده أمام نظيره البولندي، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

- تعليق ديشامب بعد التعادل أمام بولندا

وأكد ديشامب:" لا أشعر بأي خوف أو خيبة كما يتردد، الأمر الوحيد السيئ هو عدم تصدرنا للمجموعة، تعادلنا أمام بولندا ولكن بسبب حارس المرمى الذي حصل على جائزة رجل المباراة".

وتابع:" نلعب ضمن مجموعة قوية، بالفعل أهدرنا فرص عديدة للتسجيل".

وأضاف:" البعض سخر من منتخب النمسا وأصبح هو المتصدر للمجموعة، وهولندا احتلت المركز الثالث، نستعد لمباريات مثيرة في الدور القادم".

وأشار:" القلق يأتي عندنا تفشل في صناعة الفرص وليس أهدارها، ولم يتبقى الآن سوى المنتخبات القوية وسنستفيد من المباريات السابقة".

وأختتم عن مبابي:" مبابي أظهر شخصيته القوية المعروفة عنه وبدأ في التعود على اللعب بالقناع، رغم تسرب العرق إلى عينيه ولكن نجح في اجتياز الفترات الصعبة التي مر بها".

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا