نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديشامب: النمسا تصدر مجموعتنا بعد سخرية كبيرة ومبابي تفوق على نفسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، على تعادل منتخب بلاده أمام نظيره البولندي، في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة يورو 2024.

- تعليق ديشامب بعد التعادل أمام بولندا

وأكد ديشامب:" لا أشعر بأي خوف أو خيبة كما يتردد، الأمر الوحيد السيئ هو عدم تصدرنا للمجموعة، تعادلنا أمام بولندا ولكن بسبب حارس المرمى الذي حصل على جائزة رجل المباراة".

وتابع:" نلعب ضمن مجموعة قوية، بالفعل أهدرنا فرص عديدة للتسجيل".

وأضاف:" البعض سخر من منتخب النمسا وأصبح هو المتصدر للمجموعة، وهولندا احتلت المركز الثالث، نستعد لمباريات مثيرة في الدور القادم".

وأشار:" القلق يأتي عندنا تفشل في صناعة الفرص وليس أهدارها، ولم يتبقى الآن سوى المنتخبات القوية وسنستفيد من المباريات السابقة".

وأختتم عن مبابي:" مبابي أظهر شخصيته القوية المعروفة عنه وبدأ في التعود على اللعب بالقناع، رغم تسرب العرق إلى عينيه ولكن نجح في اجتياز الفترات الصعبة التي مر بها".