الأرصاد الجوية : طقس اليوم مائل للحرارة نهاراً وشبورة والعظمى بالقاهرة 28 درجةوالصغرى 17

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 09:32 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الأحد ، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى ، ومثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية.

كما توقعت الهيئة اضطراب الملاحة على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.