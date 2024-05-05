فتحت ملف اتحاد القبائل والشيخ العرجاني.. قصواء الخلالي تتصدر تريند فيسبوك وتويتر في أول حلقة بعد عودتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 11:30 صباحاً - تصدرت الإعلامية قصواء الخلالي، تريند فيسبوك وتويتر، في أول حلقة بعد عودتها لتقديم ببرنامجها "في المساء مع قصواء".

وعاد برنامج "في المساء مع قصواء" للإعلامية قصواء الخلالى على قناة "CBC"، أمس السبت بمواعيده الرسمية من السبت للثلاثاء في تمام الساعة التاسعة حتى 12 مساء.

وناقشت الإعلامية قصواء الخلالي، ملف اتحاد القبائل العربية وتطرقت لملف اللاجئين كما سلطت الضوء في الحلقة على ردود فعل متابعي ومشاهدي البرنامج على عودتها وتفاعلهم مع دعوتها لهم لمناقشة القضايا المهمة.

كما استضافت، النائب مصطفى بكري المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية وقدمت معلومات شاملة عن الاتحاد والكيان الجديد.

كذلك استضافت الكاتب الصحفي الكبير ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وتناولت دور الهيئة وجهودها في مواجهة الأكاذيب ضد مصر.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها "فى المساء مع قصواء" أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع.