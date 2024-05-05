البابا تواضروس الثاني عن تهنئة الرئيس السيسى: مشاعر تربط الإنسان بوطنه (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 5 مايو 2024 01:29 مساءً - علق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على برقية التهنئة التي بعثها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنسان مُجامِل ومشارك في كل المناسبات، وهو ما يظهر في مناسبات مثل عيد القيامة وعيد الميلاد".

وأضاف في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ودينا شرف: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أرسل مندوبا حضر الصلاة بالأمس وأرسل برقية رقيقة لنا، وأرسل برقية لكل الأقباط الموجودين في كنائس دول كثيرة حول العالم، وفي الحقيقة.. هذه المشاعر تربط الإنسان بالوطن، وهذا أمر مفرح ونصلي حتى يديمه الله".

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "من المهم جدا أن نحافظ على بلادنا، نرى دولا كثيرة في العالم تتعرض للحروب والصراعات والعنف وعدم الأمان وعدم الاستقرار، وهو ما يجعلنا أن نعي أهمية الحفاظ على مصر واستقرارها".