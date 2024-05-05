نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يدين بكل قوة غلق إسرائيل مكاتب قناة الجزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، بكل قوة، قرار رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نيتانياهو إغلاق مقر قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وقال الاتحاد في بيان له، إن هذا القرار هو محاولة للتعتيم على ما يقوم به جيش الاحتلال من مجازر في قطاع غزة يوميًا، وكذلك السعي إلى تضليل الرأي العالمي، وإظهار ونشر ما يريده فقط إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، على أن ما قام به رئيس مجلس وزراء الاحتلال ما هو إلا افتراءات تحريضية، تهدد قناة الجزيرة والعاملين فيها، بالإضافة إلى أنه يمنع وصول الأخبار إلى الرأي العام، وعمليات القتل التي تقوم بها قوات الاحتلال، خاصة وأن قناة الجزيرة من المؤسسات الإعلامية الكُبرى، التي غطّت بحيادية وموضوعية ومهنية طوال فترة الاعتداءات على غزة.

وأدان الاتحاد بكل قوة، قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، وادعاءاتها المغلوطة، والتي ليس لها أساس من الصحة، بأنها تعمل على بث دعاية معادية للسامية.