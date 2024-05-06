حزب الغد يدين بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وتصرفات حماس الأخيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 6 مايو 2024 07:33 مساءً - ندد حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، استمرار إسرائيل فى حربها على الشعب الفلسطينى الأعزل واستمرارها فى عمليات القتل والتشريد والتهجير، كما أدن تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذى يهدد بتشريد أكثر من مليون فلسطينى.

وأدان الحزب فى بيان، تصرفات حركة حماس وقصف معبر كرم أبو سالم، الأمر الذى عقد مسار المفاوضات واجه الجهود المصرية فى الوصول إلى وقف سريع لإطلاق النار حفاظا على من تبقى من الشعب الفسطينى فى القطاع، وأكد حزب الغد أن الشعب الفلسطينى يدفع الثمن غاليا من حياته بسبب تصرفات غير مسؤلة وغير حكيمة، لا تراعى سلامة وأمن الشعب الفلسطينى، ويرى فيها خدمة لإسرائيل لاستمرارها فى مخططاتها ضد الشعب الفلسطينى.

وطالب حزب الغد، حركة حماس، وضع المصلحة الوطنية الفلسطينية فى حساباتها، كما طالب الحركة حماس بألا تجعل من نفسها أداة لتحقيق أغراض ومخططات إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى الاعزل، مؤكداً على مساندته للدولة المصرية فى مساعيها الدائمة لوقف الحرب والإفراج عن الأسرى وحفاظها على القضية الفلسطينة، ورفض مصر تصفية القضية الفلسطينية، كما أكد الحزب على تمسكه بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وحق الشعب الفلسطينى فى أرضه ودولته وعاصمتها القدس الشرقية.