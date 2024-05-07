الحوار الوطنى: ندعم مؤسسات وقرارات الدولة لحماية أمننا القومى ومصالح أهل فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 7 مايو 2024 11:26 مساءً - قال المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى إطار جامع لكل التيارات ومستمر فى مناقشة القضايا التى تهم المواطنين وعلى رأسها قضايا الأمن القومى، مؤكدا أنه من اليوم الاول داعم لمؤسسات الدولة المصرية والقوات المسلحة المصرية فى القرارات التى تتخذ لحماية الأمن القومى.

وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن الحوار الوطنى جعل له ضوابط جعلته لا يتدخل فى هذه القضايا، ولكن بعدما حدث فى رفح فالجميع على قلب رجل واحد.

اكد ان مصر حذرت من البوم الأول على اتساع رقعة الصراع، والدولة تتصرف بنزاهة وشرف وهى وسيط أمين على مصالح جميع الأطراف، تضع على رأس أولوياتها مصلحة الدولة المصرية ومصالح الأشقاء فى فلسطين.

تابع، نرفض قتل الأرواح البريئة فى غزة، والتلويحات التى نراه كل يوم، لكن موقفنا واضح منذ اللحظة الأولى برفض تسوية القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الشعب المصرى يعبر عن غضبه عما يحدث تجاه الأشقاء، وعلينا أن نستقى معلوماتنا من المصادر الرسمية.

وأكد أن الشائعات كثيرة، وقدر مصر أن تكون فى منطقة شديدة الاضطراب، وعلى المستوى التاريخى متحملة جميع القضاية العربية وخاصة القضية الفلسطينية، ويجب أن تتوقف الحرب ولا بديل عن حل الدولتين، مشيرا إلى أن الشعب المصرى أثبت دائما أنه فى أى ظروف يقف خلف القيادة السياسية.