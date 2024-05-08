نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد إعلام القاهرة: دور كبير للمؤسسات الإعلامية فى تعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الدكتورة ثريا البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، على أهمية دور وسائل الإعلام في تعزيز العلامة الخضراء لمصر، وتشجيع جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية.

أكدت الدكتورة ثريا البدوي على أن الإعلام يجب أن يلعب دورًا فعالًا في تسويق العلامة التجارية للدولة وتعزيز الاهتمام بالاقتصاد الأخضر.

وأشارت البدوي، إلى ضرورة تغيير التوجه الإعلامي المحلي للتركيز على الاقتصاد الأخضر ودور مصر فيه.

وأوضحت الدكتورة ثريا البدوي أن مصر تحتل مرتبة متقدمة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك 40 في المائة من استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا وتأتي في المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال.

في هذا السياق، انطلق المؤتمر الدولي لكلية الإعلام بجامعة القاهرة بعنوان "الإعلام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في ضوء التغيرات البيئية والمناخية". يهدف المؤتمر إلى تبادل وجهات النظر والرؤى الاستراتيجية حول دور الإعلام في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في ضوء خطط التنمية المستدامة.

تتضمن محاور المؤتمر العديد من القضايا المهمة، مثل دور الإعلام في تأهيل الجمهور للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوعيته بمخاطر التغيرات المناخية، وتشكيل الوعي البيئي وتوعية الجمهور بمخاطر التغيرات البيئية، بالإضافة إلى دور المختصين في مجال الإعلام البيئي.

يشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والممارسين في مجال الإعلام. ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعارف والأفكار والخبرات حول دور الإعلام التقليدي والرقمي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.