بالفيديو.. السيدة انتصار السيسى وحرم سلطان عمان تزوران المتحف الكبير ومستشفى سرطان الأطفال ودار الأوبرا ومركز الثقافة الإسلامى بالعاصمة الإدارية الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 09:32 مساءً - رحبت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، بالسيدة الجليله عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان، خلال زيارتها إلى القاهرة.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعى: "أود أن أعبر عن سعادتي بلقاء ضيفة مصر العزيزة السيدة الجليله عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان الشقيقة".

ووصلت السيدة انتصار السيسى، زيارة السيدة الجليله عهد بنت عبدالله البوسعيدية، بالزيارة الغالية، وقالت: "زيارة غالية وخطوة عزيزة لسيدة عمان الأولى على أرض مصر".

ورافقت السيدة انتصار، الضيفة الجليلة في زيارته إلى المتحف المصري الكبير، ومستشفى سرطان الأطفال 57357 ، ودار الأوبرا في مدينة الفنون الثقافة، مركز الثقافة الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.