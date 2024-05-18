انت الأن تتابع خبر “هتبقي من المحظوظين ولا”.. اعلنت وزارة العمل عن تقديم وظائف بدون مؤهلات في بعض المحافظات المصرية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة العمل المصرية، عن توفير أكثر من 3000 فرصة عمل شاغرة، موزعة على مختلف المحافظات البالغ عددها 15 محافظة على مستوى الجمهورية. هذا الإعلان يأتي ضمن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة كل نصف شهر بهدف مكافحة البطالة وتعزيز النمو الوظيفي بين الشباب.

وتشارك في هذه الفرص ما يقارب 55 شركة من القطاع الخاص

حيث تقدم مجموعة متنوعة من الوظائف التي تناسب مختلف الخلفيات التعليمية والمهنية، بما فيها فرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تتوافق الرواتب المعروضة مع الحد الأدنى للأجور المُقرر في الدولة، مما يشير إلى التزام الحكومة بضمان شروط عمل مناسبة.

بالإشارة إلى آليات التقديم