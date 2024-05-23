سويلم يلتقى مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية على هامش فعاليات المنتدى العالمي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 12:31 مساءً - الدكتور سويلم :الإشادة بدعم اليونسكو لمبادرة AWARe ، ومجهودات اليونسكو لصياغة الإجراءات التنفيذية لمسار "المياه والزراعة المطرية" أحد مسارات المبادرة

- التنسيق المشترك في دعم "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى"

- التعاون بين الوزارة واليونسكو فى إنشاء متحف للرى والحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري

على هامش فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه والمنعقد فى بالى بدولة إندونيسيا .. إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيدة/ ليديا آرثر بريتو مساعد مدير عام اليونسكو للعلوم الطبيعية .

وقد أشاد الدكتور سويلم بالدعم الذى قدمته منظمة اليونسكو لمبادرة AWARe من خلال القرار الذى أصدره المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في شهر مارس ٢٠٢٤ بدعم المبادرة وذلك بإجماع الدول الأعضاء بالمنظمة ، كما أشاد سيادته بمجهودات اليونسكو خلال فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه في مجال صياغة الإجراءات التنفيذية لمسار "المياه والزراعة المطرية" أحد مسارات مبادرة AWARe .

كما أشار الدكتور سويلم لإهتمام الوزارة بإستمرار التنسيق المشترك مع اليونسكو في دعم مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة والذى تم تدشينه كمركز إفريقى للمياه والتكيف المناخى ، مؤكداً على أهمية قيام اليونسكو بالمساهمة في حشد الدعم المالى لهذا المركز الهام لتوفير التدريب اللازم للمتخصصين الأفارقة في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .

كما أشار سيادته للتنسيق الجارى حالياً بين الوزارة ومنظمة اليونسكو بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى للحفاظ علي تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه ، ودعم الوزارة فى الحفاظ علي منشآت الري ذات الطابع التراثي وترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور) ، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر وتوثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر .