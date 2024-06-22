التعليم: ضبطنا 5 حالات غش بامتحان اللغة العربية في 3 دقائق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 يونيو 2024 10:36 مساءً - أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن اليوم امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة مر بشكل جيد، وتستمر المتابعة والرد الفوري على استفسارات الطلاب والتعامل مع الحالات بشكل سريع، منوها بأنه كان هناك تعامل سريع ومباشر من غرف العمليات التابعة للوزارة والتعامل مع أي شكوى ترد لها.

وأوضح "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم ضبط ٥ حالات غش في امتحان اللغة العربية، بينهما ٣ حالات غش من خلال هاتف محمول، وحالتين تم استخدام فيها سماعة الأذن في الغش، مؤكدا أن حالات الغش بالهاتف المحمول تم ضبطهم بعد تسريب الامتحان على جروبات "تليجرام"، ويتم اتخاذ الإجراءات ضد الثلاث حالات وايضا سيتم اتخاذ الإجراءات حيال مراقبي اللجان.

وشدد على أنه تم ضبط حالتين الغش باستخدام سماعة الأذن من خلال غرف المراقبة والمتابعة المركزية وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان، موضحا أن ٣ طلاب الذين سربوا الامتحان تم ضبطهم بعد دقيقتين فقط، مؤكدا أنه تم ضبط الطلاب سريعا وهو ما تم التحذير منه خلال الفترة الأخيرة وقبل إجراء الامتحان.