الكاف يحدد 25 يونيو موعدًا للسوبر الأفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 05:30 مساءً - حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، موعدا مبدئيا لمباراة السوبر الافريقي التي ستجمع الزمالك بطل الكونفيدرالية مع الفائز من الأهلي والترجي التونسي في دوري ابطال افريقيا.

وكشف الاتحاد الافريقي عن طرح مناقصة لتقنية الفيديو VAR حتى عام 2027، والتي كشفت عن تفاصيل بشأن موعد السوبر الإفريقي ومصير البطولات القارية للموسم المقبل.

وتم تحديد بعض النقاط الهامة في المناقصة التي تم طرحها وهي:

- السوبر الإفريقي بين الزمالك وبطل دوري الأبطال خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل كموعد مبدئي.

- بطولة الكونفدرالية مستمرة بنظامها الطبيعي وتقنية الفيديو بداية من الأدوار الإقصائية في ربع النهائي ليتم استخدامها في إجمالي (14 مباراة).

- يبدأ استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال إفريقيا بداية من ربع النهائي بإجمالي (14 مباراة)

- استمرار منافسات الدوري الإفريقي واستخدام تقنية الفيديو في إجمالي (8 مباريات)

كما حدد كاف خلال مناقصة خدمات تقنية الفيديو إقامة السوبر الإفريقي بالفترة من مايو إلى يونيو المقبل، وإذ أن الموعد النهائي لتسلم المناقصات يوم 22 يونيو مما يعني عدم إقامة السوبر قبل يوم 25 يونيو بسبب شرط توفير تقنية الفيديو قبل ثلاثة أيام من موعد المباراة.