القبض على شخص بالإسكندرية يدير كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 06:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص "له معلومات جنائية"، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية "مزورة"، ودورات تعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة، عدد من الكتب مجهولة المصدر، مطبوعات دعائية، أكلاشيه، دفاتير تحصيل نقدية، جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.