نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تعلن طرق حجز القطارات على خطوطها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهي:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الإلكتروني https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتي (فوري – خالص) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكل قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلي والبحري بالإضافة إلى 4 قطارات VIP بالوجه البحري أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

كما تؤكد الهيئة، إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوما.

وتتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني (POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالي 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وتناشد الهيئة، الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.