استقبال حافل لفريق أتالانتا بعد عودته لإيطاليا بعد الفوز بالدوري الأوروبي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 08:26 مساءً - تلقى فريق أتالانتا، استقبالاً مميزا من جماهيره لحظة عودته إلى إيطاليا، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني، أمس الأربعاء.

ونجح فريق أتالانتا، في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه على فريق باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أفيفا"، في دبلن عاصمة ايرلندا.