استقبال حافل لفريق أتالانتا بعد عودته لإيطاليا بعد الفوز بالدوري الأوروبي.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 08:26 مساءً - تلقى فريق أتالانتا، استقبالاً مميزا من جماهيره لحظة عودته إلى إيطاليا، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، على حساب فريق باير ليفركوزن الألماني، أمس الأربعاء.
ونجح فريق أتالانتا، في التتويج بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه على فريق باير ليفركوزن الألماني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أفيفا"، في دبلن عاصمة ايرلندا.
وأصبح أتالانتا بقيادة مدربه جاسبريني أول فريق إيطالي، ينجح في حصد لقب الدوري الأوروبي، خلال القرن الحالي الـ 21، وذلك منذ تتويج بارما باللقب في موسم 1998 – 1999.
أتالانتا ضد ليفركوزن
وجاءت أهداف المباراة عن طريق النجم النيجيري أديمولا لوكمان "هاتريك" في الدقائق 12، 26، و75 على التوالي لصالح فريق أتالانتا.
ونجح أتالانتا في الفوز بأول ألقابه بعد مرور 61 عامًا عندما توج بلقب كأس إيطاليا عام 1963 ومصالحة جماهيره التي أبدت غضبها بعد خسارة الكأس المحلية لصالح فريق يوفنتوس.
ووفقًا لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في احصائيات وأرقام كرة القدم أصبح أديمولا لوكمان هو ثاني لاعب يسجل ثلاثية في نهائي مسابقة أوروبية كبرى لفريق إيطالي، بعد بيرينو براتي في ميلان ضد أياكس في كأس أوروبا 1969.أتالانتا ضد ليفركوزن
كما أصبح أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل هاتريك في نهائي قاري بالبطولات الأوروبية ليقود ناديه للمجد بالفوز بلقب الدوري الأوروبي.