رئيس الشركة المشغلة للقطار الكهربائى: مدة الانتقال للعاصمة الإدارية 50 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 09:36 مساءً - أكد كليمون ليفورنو الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لمشروع القطار الكهربائي، أن مدة الانتقال من محطة عدلي منصور في القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أقل من 50 دقيقة، بالإضافة إلى توفير قطار كل 8 دقائق خلال أوقات الذروة والظهير.

وأضاف كليمون ليفورنو، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، أن نجاح مشروع القطار الكهربائي يزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن كل الأطراف العاملة في المشروع تقوم بأفضل ما لديها ويتم العمل بوتيرة سريعة لافتتاح جميع المحطات قريبا، مفيدا بأن العمال المصريين هم الأفضل في العمل تحت ضغط خاصة مع وجود جدول زمني واضح.

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي جولة خاصة بكاميرا برنامج "مانشيت"، على قناة سي بي سي، بمحطة عدلي منصور لاستقلال القطار الكهربائي الجديد وأتوبيس وتاكسي العاصمة الإدارية الجديدة، واستقل القطار الكهربائي وتحاور مع المواطنين وسألهم على رأيهم في مشروع القطاع الكهربائي.