إعلام إسرائيلي: من المتوقع صدور أوامر للوزراء بعدم التطرق لقرارات محكمة العدل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 11:30 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم البنتاجون قال إن واشنطن لم تحسم قرار إرسال شحنة ذخيرة إلى إسرائيل أوقفتها مؤخرا.

كما أفادت القناة من وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر سياسية قالت إنه لا نتجه للاستجابة لقرار محكمة العدل الدولية سياسيا أو عسكريا بشأن الحكم في تدابير الطوارئ بقضية الإبادة الجماعية، مضيفة أن محادثات إسرائيلية أمريكية بشأن قرار العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية وتوقعات باستخدام واشنطن حق النقض.

كما أفادت القناة من وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير المالية يغادر اجتماع المجلس المصغر عقب مشادات بسبب عرقلة شراء مقاتلات جديدة، ومن المتوقع صدور أوامر للوزراء بعدم التطرق لقرارات محكمة العدل الدولية خشية عرقلة صفقات سلاح لإسرائيل، فيما عقدوا أعضاء المجلس الوزاري المصغر اجتماعا على خلفية مساعي تحريك مفاوضات صفقة التبادل، وبحثوا تداعيات احتمال إصدار محكمة العدل الدولية قرارا يدعو إلى وقف الحرب على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.