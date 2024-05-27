حماس: جيش الاحتلال ارتكب مجزرة برفح الفلسطينية في تحدٍ واستهتار تام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 12:32 صباحاً - كشفت حركة حماس أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرة في رفح الفلسطينية، فى تحدٍ واستهتار تام وتجاهل لقرار محكمة العدل الدولية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل.

وطالبت بالتطبيق الفورى والعاجل لقرارات محكمة العدل الدولية والضغط من أجل وقف المجازر ضد المدنيين.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعى وتنفيذ جرائم فى مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة فى مناطق التوغل، وسط وضع إنسانى كارثى نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلى مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التى ينتهجها الاحتلال فى عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.